American Manganese produziert NMC-532-Kathodenausgangsmaterial erfolgreich aus recyceltem NMC-Kathodenabfall

Ergebnisse deuten darauf hin, dass das AMY-RecycLiCo-Verfahren das Upcycling älterer chemischer Kathodenstrukturen in neue, von der Industrie bevorzugte chemische Strukturen ermöglichen könnte

American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) 29. Juni 2021 - Surrey, BC, ein Pionier im fortschrittlichen Recycling von Kathoden aus Lithium-Ionenbatterien, und sein unabhängiger R & D-Partner Kemetco Research Inc. („Kemetco“) freuen sich, die erfolgreiche Produktion von NMC-532-Kathodenausgangsmaterial aus recyceltem NMC-(Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid)-Kathodenabfall bekanntzugeben. Die Nummernzuweisung für NMC gibt das Verhältnis des Nickel-, Mangan- und Kobaltgehaltes an (d. h. das NMC-532-Verhältnis entspricht 50 % Nickel, 30 % Mangan und 20 % Kobalt). American Manganese plant außerdem künftige Versuchsarbeiten zur Produktion von NMC-622- und NMC-811-Kathodenausgangsmaterialien.

„Chemische Strukturen von modernen Lithium-Ionenbatterie-Kathoden haben sich schnell zu weniger Kobalt- und mehr Nickel- und Manganmaterialien hin entwickelt. Dies entspricht nicht den chemischen Strukturen von Kathoden älterer Batterien, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen“, erläuterte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. „Die Anpassung des Verhältnisses ausgelaugter Metalle verbessert das RecycLiCo-Verfahren, und gibt uns die Flexibilität, die chemischen Strukturen älterer Kathoden, wie z.B. NMC-111, in die chemischen Strukturen moderner Kathoden für Elektrofahrzeuge, wie z.B. NMC-532 zu ‚up-cyceln‘“.

Die verbesserte Flexibilität des RecycLiCo-Direktrecycling-Verfahrens zeigt das Potenzial, die traditionelle Lieferkette für Lithium-Ionenbatterien in ein geschlossenes Kreislaufverfahren zu verkürzen:

NMC -Kathodenabfall wird zur Produktion einer lithium-, nickel-, mangan- und kobalthaltigen Laugenlösung (PLS) ausgelaugt .

Das Verhältnis des Kathodenmetalls in der PLS wird der erwünschten Zusammensetzung angepasst (z. B. NMC-532) .

Kathodenausgangsmaterial wird direkt aus der angepassten PLS produziert.

American Manganese glaubt, dass das patentierte RecycLiCo-Verfahren mit einer hundertprozentigen Rückgewinnung von Kathodenmaterial und der Produktion qualitativ hochwertigen Kathodenausgangsmaterials eine praktischere, kostengünstigere und effizientere Lösung für eine Kreislaufwirtschaft bietet als Recycling-Technologien des Wettbewerbs, die zur Produktion von Zwischenprodukten von geringerem Wert mehrere Schritte durchlaufen müssen und zusätzliche Veredelung vor der Verarbeitung zu Kathodenausgangsmaterial benötigen.