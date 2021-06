EonStor GS mit SSD-Cache hilft verschiedenen Unternehmensanwendungen, den Dateizugriff zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern

TAIPEI, 29. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat den SSD-Cache in den EonStor GS-Einheitsspeicher integriert, um die zufällige Dateizugriffsleistung zu verbessern und die Gesamtproduktivität in Unternehmensanwendungen wie Dateifreigabe, Medien & Unterhaltung (M&E) und medizinisches PACS zu erhöhen.

Im Laufe der Zeit sammeln sich in Unternehmen immer mehr Dateien mitsamt ihren Metadaten an. Mit wachsenden Metadaten werden die Dateioperationen langsamer, da alle Dateioperationen zuerst durch den Zugriff auf die Metadaten verarbeitet werden. GS mit SSD-Cache auf Dateiebene verbessert die Dateizugriffsleistung erheblich, indem Metadaten und häufig verwendete Dateien auf der SSD zwischengespeichert werden, was den Vorteil hat, dass die Suchzeit nahezu null ist. Dies verbessert die E/A-Leistung und die Speicherreaktionszeit erheblich.