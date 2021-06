Chinesische Botschaft warnt nach Würzburg: „nicht ausgehen“

Ein „Dringender Sicherheitshinweis über den konsequenten Schutz vor plötzlich auftretenden Vorfällen“ steht seit Montag auf der Website der Chinesischen Botschaft in Deutschland. Der Text ist ausschließlich auf Chinesisch veröffentlicht und lautet übersetzt: „Am 25. Juni und 28. Juni (örtlicher Zeit in Deutschland) haben sich in Deutschland in der Stadt Würzburg des Landes Bayern und in

