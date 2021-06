Industrieunternehmen wieder in Shopping-Laune (FOTO) Düsseldorf (ots) - Nach historischem Tief Aufschwung am M&A-Markt für Industriegüter



"In der Industriegüterindustrie ist das weltweite Transaktionsvolumen auf den niedrigsten Stand seit 2015 Jahren abgesackt", bilanziert Astrid Latzel, Partnerin bei der Managementberatung Kearney und Mitautorin des aktuellen Kearney Berichts über Fusionen und Akquisitionen in der Branche. "Damit haben wir die Talsohle erreicht", so Latzel: "2021 werden wir dank der Impferfolge und geopolitischer Stabilisierung eine Wiederbelebung des Marktes sehen. Besonders in den Industrien für Medizintechnik, Gesundheit und Elektronik, aber auch in der Automobilindustrie sind die Unternehmen auf Einkaufstour."