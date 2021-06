WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 1. Quartal 2021:



+4,2 % zum Vorjahresquartal



+2,4 % zum Vorquartal



Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im 1. Quartal 2021

um 4,2 % höher als im 1. Quartal 2020. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

weiter mitteilt, sind die Preise gegenüber dem 4. Quartal 2020 um 2,4 %

gestiegen.



Stärkster Anstieg im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei: +9,0 % im

Vergleich zum 1. Quartal 2020





Besonders deutlich stiegen die Preise im Bereich der See- und Küstenschifffahrtmit 37,3 % gegenüber dem 1. Quartal 2020. Maßgeblich für diese Preisentwicklungsind verschiedene Faktoren: Die schnelle Erholung des chinesischenProduktionssektors, coronabedingte längere Entladezeiten bei Schiffen sowie dieAnstauung leerer Container, unter anderem auch in europäischen Häfen, führtengerade bei Exporten aus China nach Europa zu Kapazitätsengpässen, die sich insteigenden Frachtraten widerspiegeln.Auch die Preisentwicklung in der Luftfahrt steht weiterhin in enger Verbindungmit dem weltweiten Pandemiegeschehen. Gegenüber dem 1. Quartal 2020 stiegen diePreise im 1. Quartal 2021 um 13,5 % an. Bereits im 4. Quartal 2020 lagen diePreise durch die erneuten Einschränkungen im Flugverkehr und den dadurchreduzierten Frachtraum mit 13,9 % über denen des 4. Quartals 2019, dem Quartalvor Beginn der Corona-Krise.Im Wirtschaftszweig Speditionen wirkten sich die Preissteigerungen fürLeistungen der See- und Küstenschifffahrt sowie der Luftfahrt mit insgesamt +7,8% gegenüber dem 1. Quartal 2020 ebenfalls deutlich aus.Moderater Anstieg im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation: +0,8 %gegenüber dem 1. Quartal 2020Im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation stiegen die Erzeugerpreisefür Telekommunikationsleistungen im 1. Quartal 2021 mit 1,7 % gegenüber dem 1.Quartal 2020 am deutlichsten an. Dabei führte die Erhöhung der Grundtarife, auchim Bereich der Bestandskunden, für Festnetz und Internet zu einem Preisanstiegvon 4,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Gegenüber dem 4. Quartal 2020 stiegendie Preise für Festnetz und Internet mit 0,5 % jedoch nur moderat. Im Bereichdes Mobilfunks konnte aufgrund von steigenden Datenvolumina bei nahezuunveränderten Gebühren sogar ein Preisrückgang von 2,7 % gegenüber dem 1.Quartal 2020 beobachtet werden. Auch gegenüber dem 4. Quartal 2020 verringertensich hier die Preise um 1,5 %.In den Wirtschaftszweigen der IT-Dienstleistungen stiegen die Preise gegenüber