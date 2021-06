Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Rheinmetall Gets Contract Over Half a Billion Euros to Modernize Puma IFVs (PLX AI) – Rheinmetall says won a major order from the German Bundeswehr in the armoured vehicle domain.Rheinmetall order sales volume will be well over half a billion euros for the contract for modernizing Germany’s fleet of Puma IFVs