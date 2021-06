Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Während die Folgen der Pandemie viele Branchen und Unternehmenins Straucheln bringen, behauptet sich die Drees & Sommer SE vergleichsweisegut. Den Umsatz steigerte das international tätige Planungs- undBeratungsunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart im Jahr 2020 im Vergleich zumVorjahr um 3,4 Prozent auf 517,2 Millionen Euro, das operative Ergebnis bewegtsich mit 57,2 Millionen Euro leicht über dem Vorjahresniveau von 56,7 MillionenEuro. Als wesentlichen Faktor der Krise zu trotzen, sieht das partnergeführteUnternehmen seine Fähigkeit, resilient zu sein: Dazu zählt einezukunftsorientierte Strategie mit den Schwerpunkten auf nachhaltige und digitaleMethoden, die hohe Flexibilität der Mitarbeitenden und ebenso der Anspruch, aufökologische und gesellschaftliche Verantwortung zu setzen."Gebäude und Quartiere sind dann resilient, wenn sie den Folgen von Klimawandel,digitaler Transformation und ökonomischen Schocks wie der Corona-Pandemiestandhalten. Das verfolgen wir bei den von uns begleiteten Bauvorhaben. Daserfordert flexibel zu sein, sich schnell auf veränderte Nutzungen einzustellenund zugleich einen wirtschaftlichen und energieeffizienten Betrieb zugewährleisten. Gerade in der Coronakrise, in der sich die Bedarfe undPrioritäten unserer Kunden teils über Nacht geändert haben, haben unsereMitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit außerordentlichem Einsatz schnell mitinnovativen Leistungsbildern reagiert. Uns ist gelungen, unkompliziert mobilesArbeiten flächendeckend zu ermöglichen und zeitgleich unter allenSicherheitsvorkehrungen dennoch unsere Projekte vor Ort am Laufen zu halten",erklärt Steffen Szeidl, Vorstandssprecher der Drees & Sommer SE.Laut Angaben des Unternehmens haben insbesondere die Aufträge aus den BranchenProperty Companies, Life Sciences und ICT sowie aus den internationalenStandorten zum stabilen Konzernergebnis beigetragen.Sein Vorstandskollege Dierk Mutschler ergänzt: "Wir denken für unsere Kundenüber das bloße Gebäude hinaus an die Kernprozesse und die Themen, die sieumtreiben. Aktuell konzentrieren wir uns zum Beispiel verstärkt auf die ThemenEnergieeffizienz, erneuerbare Energien und Wasserstoffwirtschaft sowienachhaltige Mobilitätslösungen."Zukunftstechnologien bei eigenen Projekten erprobenWarum sich Zukunftstechnologien in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung imBauwesen lohnen, das zeigt Drees & Sommer exemplarisch beim Neubau desBürogebäudes "Obere Waldplätze 12" (OWP12) für den Eigenbedarf in Stuttgart. AlsPlusenergiehaus ist die Immobilie so konzipiert, dass im Betrieb mehr Energieerzeugt als verbraucht wird. Namhafte Kooperationspartner unterstützen das