iglo überzeugt 2020 erneut mit einem starkem Umsatzwachstum (FOTO) Hamburg (ots) -



- Umsatzsteigerung von iglo liegt wieder über der Marktentwicklung - Die "neue ESS-Klasse" der plant-based Produkte überzeugen die Verbraucher - Antje Schubert übernimmt mehr internationale Verantwortung und übergibt die operative Geschäftsführung für Deutschland an Philipp Kluck

2020 hat iglo Deutschland seine Wachstumsgeschichte fortgeschrieben. Über die vergangenen fünf Jahre verzeichnete das Unternehmen, das zur an der New Yorker Börse gelisteten Nomad Foods gehört, ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr und zählt damit zu den dynamischsten FMCG-Unternehmen in Deutschland. Der Umsatz stieg laut Nielsen-Daten in 2020* im Vergleich zum Vorjahr um 16,4% auf 633,0 Mio. EUR (2019: +10,3%) [1]. Der wertmäßige Marktanteil von iglo wuchs um 0,3 Prozentpunkte auf 9,1% im Tiefkühlmarkt (Lebensmitteleinzelhandel inkl. Discounter). iglo ist damit Marktführer und hat in diesem Jahr den Abstand zu den Wettbewerbern weiter ausbauen können. Insbesondere in den für iglo strategisch relevanten Segmenten Tiefkühl-Fisch und Tiefkühl-Gemüse sowie pflanzenbasierten Tiefkühl-Alternativen ist iglo die Nr. 1 in der Nachfrage der Konsumenten. Allein bei Fischstäbchen haben 500.000 neue Haushalte zu iglo-Produkten gegriffen. Die klassische 450g-Fischstäbchenpackung ist mit großem Abstand weiterhin der stärkste Einzelartikel in der deutschen Tiefkühlabteilung (inkl. Eiscreme). Insgesamt sind sechs iglo-Artikel in den Top-20 der umsatzstärksten Tiefkühleinzelprodukten vertreten. [2]

* Aufgrund der Börsenregularien der NYSE, der das Mutterunternehmen Nomad Foods unterliegt, ist es iglo-Deutschland als Einzelunternehmen nicht gestattet, eigene Ergebniszahlen zu veröffentlichen. Daher werden hier Marktdaten angegeben.



Positiver Marktrend für 'Frische auf Vorrat'



Die positive Entwicklung ist zurückzuführen auf die kontinuierliche, erfolgreiche Umsetzung der Transformationsstrategie hin zu pflanzenbasierten Produkten sowie auf den generellen Nachfrageanstieg nach Tiefkühlprodukten - insbesondere durch das Essen zuhause und die Bevorratung der Konsumenten in der Sondersituation der Pandemie. Insgesamt wächst iglo schneller als die Kategorie und trägt damit wesentlich zum Wachstum des Gesamtmarkt für Tiefkühlkost (exkl. Eiscreme) bei, das laut Nielsen in 2020 ein Plus von 12,2 Prozent verzeichnen konnte.