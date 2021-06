Die USA sind für Biofrontera der mit Abstand wichtigste Markt. Rund zwei Drittel der 2,44 Millionen Euro Umsatz, die das Unternehmen mit Sitz in Leverkusen im Monat Mai erzielte, kommen aus dem weltweit größten Gesundheitsmarkt. Deutschland folgt mit einem aktuellen Umsatzanteil von 17 Prozent erst deutlich dahinter.

Der weit überwiegende Teil der US-Einnahmen stammt von Ameluz, einem Medikament zur Photodynamischen Therapie (PDT) gegen Aktinische Keratose (AK). Dabei wird das Gel auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen und danach mit einer Rotlichtlampe belichtet. Biofrontera setzt darauf, dass sich der im Monat Mai erkennbare positive Trend bei der Entwicklung der Produktumsätze im Jahresverlauf weiter beschleunigt und immer mehr Patienten wieder zu Behandlungen in die Arztpraxen zurückkehren.

Zugleich treibt Biofrontera die klinischen Studien voran, die für die Zulassungserweiterung von Ameluz in anderen Indikationen nötig sind. „Unser langfristiges Ziel ist es, das Potenzial von Ameluz in den USA voll auszuschöpfen“, gibt Hermann Lübbert, der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Biofrontrera, die Richtung vor. „Schaffen wir es, bei den Dermatologen als der führende Experte für die PDT-Behandlung wahrgenommen zu werden und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten für Ameluz den Patienten zugänglich zu machen, wird sich Biofrontera in den USA als Player in der Dermatologie nachhaltig etablieren können.“

Die nächste Schlüsseletappe auf diesem Weg ist die US-Zulassung für Ameluz für die Behandlung mit bis zu drei Tuben statt wie bislang einer Tube. Für diese Zulassung wird Biofrontera nach einem Gespräch mit der US-Zulassungsbehörde FDA eine ergänzende klinische Studie für weitere Sicherheitsdaten beginnen. Die Patientenrekrutierung startet im zweiten Halbjahr, mit dem Einreichen der Studienergebnisse ist erfahrungsgemäß nicht vor Ende 2022 zu rechnen. Parallel dazu soll mit der BF-RhodoLEDXL eine größere Rotlichtlampe für die Belichtung von mehreren oder größeren Hautarealen kommen. Biofrontera hat hier bereits die Zulassungsdokumentation bei der FDA eingereicht. Ebenfalls noch im zweiten Halbjahr 2021 soll eine Studie starten, die ein von Biofrontera zum Patent angemeldetes Belichtungsprotokoll in den USA unterstützt. Biofrontera verspricht sich davon eine deutlich schmerzärmere Behandlung.