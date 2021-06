Frankfurt am Main (ots) - Die Mehrheit der Verbraucher in Deutschland,Österreich und der Schweiz setzt weiterhin auf Bargeld beim Bezahlvorgang. Dochder Trend zum kontaktlosen Zahlen nimmt stetig zu und auch Bezahldienste werdenimmer beliebter. So ist der Bezahldienst Paypal nach Bargeld weiterhin das amzweithäufigsten genutzte Zahlungsmittel in Deutschland. Die Häufigkeit derNutzung von Apple Pay hat sich bei der jungen Generation gegenüber dem Vorjahrverdoppelt, wie eine neue Umfrage der Management- und TechnologieberatungBearingPoint zeigt.Noch kommt an Bargeld niemand vorbei. Nach wie vor ist es das am häufigstengenutzte Zahlungsmittel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Doch derBoom des kontaktlosen Zahlens hält weiter an und hat in allen Varianten weiterzugenommen, insbesondere per Debit- und Kreditkarte, aber auch mittels mobilerBezahlsysteme, wie beispielsweise Paypal oder Apple Pay.