Arkema Disclosure of Trading in Own Shares from 21 June to 25 June 2021 Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.) | 29.06.2021, 10:51 | 33 | 0 | 0 29.06.2021, 10:51 | Regulatory News: In accordance with applicable regulations, Arkema (Paris:AKE) announces having carried out the following share buyback transactions in accordance with Article 5 §2 of Regulation (EU) No 596/2014 from 21 June to 25 June 2021 Name of the issuer Issuer identifier code Day of the transaction Financial instrument

identifier code Total daily volume

(number of shares) Weighted average

price of daily

acquisition Market

identifier

code ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/21/2021 FR0010313833 10656 105,1949 XPAR ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/21/2021 FR0010313833 7127 105,3932 CEUX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/21/2021 FR0010313833 1859 105,3806 TQEX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/21/2021 FR0010313833 1 500 105,4364 AQUIS ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/22/2021 FR0010313833 6708 106,6511 XPAR ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/22/2021 FR0010313833 4424 106,6190 CEUX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/22/2021 FR0010313833 1 831 106,6710 TQEX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/22/2021 FR0010313833 928 106,6444 AQUIS ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/23/2021 FR0010313833 11005 106,5651 XPAR ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/23/2021 FR0010313833 6 049 106,6060 CEUX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/23/2021 FR0010313833 1863 106,5836 TQEX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/23/2021 FR0010313833 1848 106,5564 AQUIS ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/24/2021 FR0010313833 32 561 105,7717 XPAR ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/24/2021 FR0010313833 3 000 105,8499 CEUX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/24/2021 FR0010313833 2029 105,8020 TQEX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/25/2021 FR0010313833 5763 105,8883 XPAR ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/25/2021 FR0010313833 4938 105,8557 CEUX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/25/2021 FR0010313833 1546 105,8694 TQEX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 6/25/2021 FR0010313833 694 105,9076 AQUIS TOTAL 106 329 105,9635 Detailed information can be found on the Group Arkema website:

https://www.arkema.com/en/investor-relations/arkema-share/share-buybac ... View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210629005511/en/ Arkema Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Arkema Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer