Kann die Puma-Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug auf 105 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) befindet sich bereits seit mehr als einem Jahr in einer soliden Aufwärtsbewegung, die den Aktienkurs innerhalb der vergangenen 12 Monate um nahezu 50 Prozent ansteigen ließ. In den vergangenen Tagen verstärkte sich die Rally wegen der Rekordzahlen von Nike und die Aktie überwand am 25.6.21 sogar erstmals kurzfristig die Marke von 100 Euro.

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Experten von Warburg Research, die die Aktie mit einem Kursziel von 120 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte die Rally noch länger andauern. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie in den nächsten Monaten ihren Anstieg auf 105 Euro fortsetzt.