HAMBURG (dpa-AFX) - Die Geschäfte für den Glücksspielvermittler Zeal laufen in Deutschland gut. Allerdings musste das Unternehmen zuletzt auch mehr Geld ausgeben, um neue Kunden zu locken. Auch das drückte auf den Aktienkurs. Zur Lage des Unternehmens, was die Analysten sagen und was die Aktie macht:

Wer träumt nicht davon, beim Lottospielen Millionen zu gewinnen? Der Glücksspielvermittler Zeal Network wurde in Hamburg kurz vor der Jahrtausendwende als "Tipp24 SE" gegründet. Erst 2014 folgte mit der Internationalisierung des Lotteriegeschäfts der Umzug nach London sowie die Umbenennung. Im Mai 2019 übernahm Zeal die Lotto24 AG, überführte die Zweitlotterie Tipp24 wenig später wieder in das deutsche Vermittlungsgeschäft und verlegte den Firmensitz zurück nach Deutschland.

Seit Oktober 2019 bietet Zeal keine eigenen Wetten auf den Ausgang von staatlichen Lotterien mehr an, sondern vermittelt mit den Marken Lotto24 und Tipp24 nur noch die Lotterieteilnahme. Statt parallel zu den offiziellen Lotterien eigene, nicht lizenzierte Wetten anzubieten, nimmt Zeal mittlerweile im Namen der deutschen Lotterien Wettscheine entgegen und kassiert dafür eine Provision. Im Falle eines Gewinns schütten die staatlichen Lotterien den Betrag an Zeal aus, der wiederum dann das Geld an den Kunden auszahlt.

Zum Angebot des Unternehmens zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Zuvor war der Konzern im nachgeordneten Glücksspielgeschäft unter anderem mit den Marken "Instant Win Games", der europäischen Lotterie "EuroMillions" und dem US-Angebot "Powerball Lottery" aktiv.

Im ersten Quartal liefen die Geschäfte für Zeal trotz des schwierigen Lotto-Umfelds in Deutschland - die durchschnittliche Jackpot-Höhe war eher niedrig - gut. Der Glücksspielvermittler konnte dank einer höheren Kundenzahl seinen Umsatz um rund ein Fünftel auf knapp 23 Millionen Euro steigern. Auch operativ entwickelte sich das Unternehmen deutlich besser. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um fast zwei Drittel auf 4,6 Millionen Euro. Und dies, obwohl der Konzern aufgrund einer durchschnittlich geringeren Jackpot-Höhe nicht mehr so viele Neukunden gewinnen konnte wie im Vorjahr und rund 30 Prozent mehr Geld für das Anlocken jedes Neukunden in die Hand nehmen musste.