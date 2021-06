RISE erhält Zulassung für den ePA Konnektor

Schwechat/Berlin (ots) - Der RISE PTV4 Konnektor ist zugelassen, die

ePA-Funktionalitäten stehen damit fristgerecht zum 1.7. allen

Leistungserbringern zur Verfügung



Die Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs-

und Großprojektberatung GmbH hat am 25.6.2021 die Zulassung für den PTV4

Konnektor erhalten. Die ePA Funktionalität wurde mit dem RISE Konnektor im

Rahmen des ePA Feldtests von Januar bis Mai 2021 in den Regionen Westfalen-Lippe

und Berlin umfassend getestet. Der reibungslose Ablauf des Feldtests ist auf die

enge und gut koordinierte Zusammenarbeit zwischen RISE und MEDKONNEKT mit seinen

Partnern, den PVS-Anbietern InterData und Zollsoft, dem KIS-Hersteller Dedalus

HealthCare, den Alexianer St. Hedwig Klinken Berlin und der Kassenärztlichen

Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zurückzuführen.





Mit der jetzt erfolgten Zulassung steht den Leistungserbringern dasSoftwareupdate zur Verfügung und kann fristgerecht installiert werden. Mit derePA haben Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, Daten (etwa für die Dauereiner Behandlungsserie) für ihr Behandlungsteam aus Ärzten und Therapeutenfreizugeben. Das können Dokumente wie Arztbriefe, Laborergebnisse, Befunde, usw.sein. Viele bislang analog oder in Papierform ablaufende Arbeitsschritte werdendadurch vereinfacht, medizinische Informationen liegen transparent undunmittelbar vor. Damit ist ein nächster relevanter und konsequenter Meilensteinim Aufbau der TI (Telematikinfrastruktur) erreicht.Neben PTV4 wird RISE in Kürze den RISE Konnektor PTV4+ als Softwareupdate zurVerfügung stellen. PTV4+ beinhaltet mit der Komfortsignatur ein zentralesFeature für das eRezept.Mit der Zulassung von PTV4, PTV4+ und der gleich zu Jahresbeginn erfolgtenUmsetzung der ePA für mehr als 80 angeschlossene gesetzliche Krankenkassenblickt RISE auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurück. Aber auch in derzweiten Jahreshälfte wird RISE mit seiner langjährigen eHealth-Expertise denweiteren Ausbau der TI unterstützen und aktiv mitgestalten. Dr. ChristianSchanes, Leiter der Gruppe TI-eHealth bei RISE, dazu: "Mit der bereits erfolgtenBereitstellung des zentralen eRezept Identity Providers (IDP) und der bald zuerwartenden Zulassung des RISE Basis Consumers haben wir wichtige Meilensteineumgesetzt, die den weiteren Ausbau der TI nachhaltig prägen werden."Über RISE (Research Industrial Systems Engineering): Als Hersteller undAntreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus