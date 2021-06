Schneider Electric schließt die Investition in Operation Technology, Inc. („ETAP"), um die intelligente und grüne Elektrifizierung voranzutreiben

- Übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen

- Die Integration von erneuerbaren Energien, Microgrids, Brennstoffzellen und Batteriespeichertechnologien in das Stromnetz beschleunigt und verbessert

- Den Weg für grüne Rechenzentren, belastbare Stromnetze, dekarbonisierten Transport und Energieerzeugung bereitet

- Die Investitionskosten für das Stromnetz um bis zu 20 % durch verbesserte Konstruktion und Leistung reduziert

- Den ETAP-Betriebs als unabhängiger, softwareagnostischer Anbieter sicherstellt

RUEIL-MALMAISON, Frankreich, 29. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Im Anschluss an die Ankündigung vom 16. November 2020 gibt Schneider Electric, der weltweit führende Anbieter für die digitale Transformation des Energiemanagements und der Automatisierung, den erfolgreichen Abschluss der Transaktion zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Operation Technology Inc. („ETAP") bekannt. ETAP wird innerhalb des Geschäftsbereichs Energiemanagement konsolidiert.

ETAP ist ein Unternehmen für Energiemanagement- und Engineering-Lösungen, das sich auf die Modellierung, Simulation, Auslegung, Planung, Überwachung, Steuerung, Bedienerschulung, Optimierung und Automatisierung von Energieanlagen spezialisiert hat. Die integrierte Digital-Twin-Plattform von ETAP bietet die beste umfassende Suite von Unternehmenslösungen. Als einzige hocheffiziente Software ihrer Klasse ist ETAP seit über 35 Jahren Markt- und Technologieführer und bietet die umfassendsten und am häufigsten eingesetzten Unternehmenslösungen, auf die mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen - von der Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung über Industrie und Transport bis hin zu Rechenzentren und Niederspannungsanlagen.

Die ETAP-Investition vervollständigt das bestehende Software-Portfolio von Schneider für elektrische Energiesysteme. Die Technologie wird in Schneiders einzigartige Cloud-basierte Plattform für den Entwurf und den Betrieb von unternehmenskritischen Stromversorgungssystemen integriert, die herstellerunabhängige, softwaregesteuerte Lösungen für Modellierung, Entwurf, Echtzeit-Vorhersagesimulation und Betrieb verwendet. Dies wird dazu beitragen, den gesamten Lebenszyklus zu digitalisieren und einem breiteren Publikum und Kundenstamm mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Ausfallsicherheit zu bieten.