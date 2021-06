Grüner Wasserstoff und schwimmende Anlagen erhöhen das wirtschaftliche Potenzial des Offshore-Windsektors (FOTO)

München (ots) -



- Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselelement der Energiewende

- Schwimmende Windkraftanlagen können in tieferen Küstengewässern eingesetzt

werden und ermöglichen eine kostengünstige Wasserstoffproduktion

- Weitere Kostensenkungen sind notwendig, wenn der europäische

Offshore-Windenergiesektor wettbewerbsfähig bleiben soll



Im letzten Jahrzehnt hat sich die Nutzung der Offshore-Windenergie enorm

weiterentwickelt. Diese einst teure und unausgereifte Technologie ist heute

bereits wettbewerbsfähig im Vergleich zu Strom aus fossilen Quellen. Bei

steigenden CO2-Preisen kann Offshore-Windenergie künftig sogar kostengünstiger

abschneiden. Viele Länder sehen die Windenergie inzwischen als eine wichtige

Säule ihrer Dekarbonisierungsstrategien, um die Klimaziele zu erreichen, und

planen eine deutliche Erweiterung der Kapazitäten. Die Europäische Union strebt

beispielsweise bis 2050 300 GW Offshore-Windenergie an. In der Studie "Innovate

and industrialize - How Europe's offshore wind sector can maintain market

leadership and meet the continent's energy goals" erörtert Roland Berger, wie

die Branche ihr wirtschaftliches Potenzial durch Wasserstoffumwandlung, den

Einsatz schwimmender Windparks und Kostensenkung steigern kann.







stärkere Rolle ein", erklärt Torsten Henzelmann, Partner bei Roland Berger. "Sie

ist bereits eine wettbewerbsfähige, saubere Alternative zu fossilem Strom. Durch

die gleichzeitige Erzeugung von grünem Wasserstoff direkt an der Quelle erhält

die Windenergie eine noch größere Bedeutung. Windenergie eröffnet Europa große

Chancen, um seine Klimaziele zu erreichen, seine Marktführung zu festigen und

die nachgelagerte Wertschöpfung von Wasserstoff zu nutzen, der beispielsweise

bei der Produktion von synthetischen Kraftstoffen oder umweltfreundlichen

Chemikalien als Rohstoff eingesetzt werden kann."



Offshore-Windparks können preiswerten grünen Wasserstoff in großen Mengen

erzeugen



"Wasserstoff, der bereits lange als vielversprechende Alternative zu fossilen

Brennstoffen galt, hat sich in den letzten Jahren endgültig als einer der

Eckpfeiler der Energiewende durchgesetzt - vor allem, wenn er durch Elektrolyse

mit erneuerbaren Energien und damit ohne Freisetzung von CO2 in die Atmosphäre

hergestellt werden kann", erläutert Yvonne Ruf, Partnerin bei Roland Berger.

Grüner Wasserstoff und seine Derivate können dazu beitragen, dass sehr

energieintensive Industrien wie beispielsweise Stahl und Chemie deutlich weniger

CO2 ausstoßen. Wasserstoff lässt sich problemlos in Pipelines, Salzkavernen und

erschöpften Gasfeldern speichern, um das schwankende Angebot von Wind- und Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Die Offshore-Windenergie nimmt bei der Bewältigung des Klimawandels eine immerstärkere Rolle ein", erklärt Torsten Henzelmann, Partner bei Roland Berger. "Sieist bereits eine wettbewerbsfähige, saubere Alternative zu fossilem Strom. Durchdie gleichzeitige Erzeugung von grünem Wasserstoff direkt an der Quelle erhältdie Windenergie eine noch größere Bedeutung. Windenergie eröffnet Europa großeChancen, um seine Klimaziele zu erreichen, seine Marktführung zu festigen unddie nachgelagerte Wertschöpfung von Wasserstoff zu nutzen, der beispielsweisebei der Produktion von synthetischen Kraftstoffen oder umweltfreundlichenChemikalien als Rohstoff eingesetzt werden kann."Offshore-Windparks können preiswerten grünen Wasserstoff in großen Mengenerzeugen"Wasserstoff, der bereits lange als vielversprechende Alternative zu fossilenBrennstoffen galt, hat sich in den letzten Jahren endgültig als einer derEckpfeiler der Energiewende durchgesetzt - vor allem, wenn er durch Elektrolysemit erneuerbaren Energien und damit ohne Freisetzung von CO2 in die Atmosphärehergestellt werden kann", erläutert Yvonne Ruf, Partnerin bei Roland Berger.Grüner Wasserstoff und seine Derivate können dazu beitragen, dass sehrenergieintensive Industrien wie beispielsweise Stahl und Chemie deutlich wenigerCO2 ausstoßen. Wasserstoff lässt sich problemlos in Pipelines, Salzkavernen underschöpften Gasfeldern speichern, um das schwankende Angebot von Wind- und