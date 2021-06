Größere Gewinne mit Russland und dem russischen Aktienindex stehen an - MOEX, Russia Index, MSCI Russia, RDX EUR

Ein herzlichen Dankeschön an mittlerweile 5.000 Abonnenten. Dafür gibt es wieder eine schöne Draufgabe und zwar der russische Aktienindex ist charttechnisch ausgebrochen und sollte sich in den nächsten Jahren verdoppeln. Wie jeder davon profitieren …

Ein herzlichen Dankeschön an mittlerweile 5.000 Abonnenten. Dafür gibt es wieder eine schöne Draufgabe und zwar der russische Aktienindex ist charttechnisch ausgebrochen und sollte sich in den nächsten Jahren verdoppeln. Wie jeder davon profitieren kann, zeig ich im Video u.a. mit einer ganz praktischen Website zum schnellen Vergleich von Fonds für Kleinanleger, die ggf. das Investment in Einzeltitel wie Gazprom & Co. scheuen.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de