PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. Gegen Mittag rückte der EuroStoxx 50 um 0,38 Prozent auf 4105,49 Punkte vor. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,35 Prozent auf 6581,03 Punkte nach oben, während der britische FTSE 100 mit 7077,06 Zählern auf der Stelle trat.

"Während S&P 500 und Nasdaq ihre Rekordjagd fortsetzen, herrscht in Asien und Europa Zurückhaltung aus Sorge, die Pandemie könnte in die Verlängerung gehen, nachdem man das Thema an der Börse schon abgehakt hatte", stellte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets fest.