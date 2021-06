Seite 2 ► Seite 1 von 2

Koblenz (ots) - Expertenwissen ist in Zeiten extrem dynamischerMarktentwicklungen gefragt wie nie: Besonders im Bereich digitaler Vertriebhaben mittelständische Unternehmen Beratungsbedarf, wie die Studie"Digitalisierung & Vertrieb im Mittelstand" der Unternehmensberatung BauligConsulting zeigt. Größtes Hindernis: Die Unternehmen wissen in vielen Fällennicht, woher sie die Expertise beziehen sollen. Aus Sicht von 73 Prozent derinsgesamt 200 befragten Entscheider aus deutschen Firmen mit bis zu 250Mitarbeitern gibt es schlicht zu wenige Experten für digitalen Vertrieb, die aufdem aktuellen Stand der Technik sind.96 Prozent der befragten Unternehmen sehen Handlungsbedarf: Vor allem dieNeukundengewinnung benötigt ein digitales Update. Aber auch beiVerkaufsgesprächen zum Beispiel per Videocall oder digitalen Vertragsabschlüssenbrauchen Firmen noch Nachhilfe. Ausgebremst fühlt sich der deutsche Mittelstanddurch weitere Schwierigkeiten: Drei Viertel der kleinen und mittleren Betriebefürchten, ältere Vertriebsmitarbeiter könnten nicht in der Lage sein, sich denHerausforderungen einer digitalen Welt zu stellen. Zudem hat die Corona-Pandemieim vergangenen Jahr viele interne Ressourcen beansprucht, sodass fast ebensoviele Firmen keine Kapazitäten mehr für eine Vertriebsoptimierung sehen.Expertenwissen gesuchtDabei ist den Unternehmen die große Bedeutung von Expertenwissen längst bewusst.So hält knapp die Hälfte der mittelständischen Unternehmen aktuelles Wissen zudigitalen Vertriebsstrategien im Betrieb für wichtig. Nur jedes dritteUnternehmen verfügt jedoch darüber. Externe Fachleute, die beraten und Trainingsanbieten, sind aus Sicht von jedem zweiten Mittelständler von Bedeutung,allerdings kann nur knapp jeder Vierte auf derartige Unterstützung zugreifen. 24Prozent geben an, dass sie sich derzeit von einem Beratungsunternehmenunterstützen lassen.Insgesamt zeigt sich der Mittelstand grundsätzlich sehr aufgeschlossen fürexterne Beratung. Mehr als die Hälfte der Unternehmen haben in den vergangenenfünf Jahren externe Berater an Bord geholt oder lassen sich derzeit beraten.Mehr als jedes dritte Unternehmen ist konkret auf der Suche nach Anbietern oderbereits in Verhandlungen. Nur vier Prozent lehnen eine externe Beratung ab. ImBranchenvergleich besonders offen zeigt sich der Handel, hier haben bereits zweiDrittel Erfahrung mit externen Beratern.Enttäuschte ErwartungenDie Krux an der Sache: Wie findet ein Unternehmen den passenden Anbieter? Wieschwierig das ist, belegt die Studie. Auf der Liste der wichtigsten Kriterien