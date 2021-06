Köln (ots) - Die Website https://www.trustedshops.com bekommt einen neuenAnstrich: Durch den Relaunch im Juni ist die Seite deutlich moderner,übersichtlicher und benutzerfreundlicher als bisher. Sie bietet Nutzern zudemumfangreiche Informationen über das Kölner Unternehmen, seine Philosophie undalle relevanten Angebote. Damit passt sich Trusted Shops auch optisch an dieheutigen Bedürfnisse der Kunden an. "Jetzt bekommt auch unsere Website einenfrischen Anstrich und berücksichtigt für Käufer, Online Shops und Unternehmenalle relevanten Infos rund um unser neues Angebot und dem vertrauensvollen undtransparenten Handel", sagt Denis Papadopulos, Director Brand bei Trusted Shops.Die neue Website rückt darüber hinaus das grundsätzliche Anliegen von TrustedShops stärker in den Fokus: Käufern Sicherheit, Orientierung und Transparenzbieten - und damit jedem helfen, bessere Entscheidungen in einer digitalen Weltzu treffen. Auch das Potential und die Vorteile von Kundenfeedback in Echtzeitwird Nutzern auf der neu gestalteten Webseite übersichtlich nähergebracht. DennTrusted Shops bietet seit Februar mit eTrusted ein digitales Feedback-Managementmit umfangreichen Funktionen. Die Plattform ermöglicht es in Echtzeit übereinzelne Shops oder ein ganzes Filialnetzwerk authentisches Feedback zu sammeln,zu managen, zu analysieren und zu vermarkten sowie Reputationen des eigenenUnternehmens zu steuern. Somit bündelt eTrusted alle wichtigen Prozesse an einemOrt.Vertrauen geht über nationale Grenzen hinausTrusted Shops ist ein Unternehmen mit fünf Geschäftsstandorten in ganz Europa.Das spiegelt sich auch in der Belegschaft wider: Insgesamt arbeiten 700Mitarbeiter aus 40 verschiedenen Nationen im Kölner Unternehmen. Seit derGründung im Jahr 1999 betreut Trusted Shops inzwischen rund 30.000 Unternehmenund unterstützt dabei, das Vertrauen der Kunden in sie zu stärken. Dabei helfentäglich im Schnitt 1.000.000 sichere Bestellungen und rund 50.000 transparenteund vor allem echte Bewertungen. "Mit dem Relaunch der Website und derErweiterung unseres Angebots schreiben wir diese tolle Erfolgsgeschichte weiterund machen das Internet zu einem vertrauensvolleren Ort", so Denis Papadopulos.Pressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln0049 221 - 775 367 531mailto:mustafa.ucar@trustedshops.deachtung! GmbHKatharina SchölzelStraßenbahnring 320251 Hamburg0049 40 - 450 210 280mailto:katharina.schoelzel@achtung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/18323/4954705OTS: Trusted Shops GmbH