Paris/Hamburg (ots) - Sopra Steria ist auf dem Gebiet der Cybersicherheit als

führender Anbieter strategischer und Managed Security Services für

Großunternehmen eingestuft worden. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie ISG

Provider Lens(TM) - Cybersecurity Solutions and Services Quadrant Report. Das

Research-Unternehmen würdigt vor allem das intelligente Security Operating

Center (SOC) der Management- und Technologieberatung. Speziell in Deutschland

positioniert sich das Unternehmen als Experte für Cloud Security.



ISG (Information Services Group) hebt bei der Begründung für die Einstufung

folgende Stärken der strategischen Security Services von Sopra Steria hervor:





- Erfahrung in der Transformationsberatung: Sopra Steria konzipiertTransformationsprogramme, einschließlich interner Schulungen, um einennachhaltigen organisatorischen Wandel in den Unternehmen seiner Kunden zugewährleisten.- Integrierter Ansatz bei der Entwicklung von Lösungen: Sopra Steria entwickelteine Sicherheitsarchitektur, die agile DevOps, Infrastrukturmanagement,Netzwerk, Mobilität und Cloud abdeckt. Die Architektur ist in ein SecurityOperating Center (SOC) integriert, eine Art Kommandozentrale zur Abwehr vonCyberangriffen. Das SOC ist darauf ausgelegt, Sicherheitsvorfälle zu erkennenund darauf zu reagieren. Sopra Steria nutzt seine Qualifikation als SecurityIncident Detection Service Provider (PDIS), um seine Kunden, speziellBetreiber kritischer Infrastrukturen, dabei zu unterstützen, die höchstenSicherheitsanforderungen zu erfüllen. Diese Qualifikation ist von derfranzösischen Behörde für Informationssicherheit (ANSSI = Agence nationale dela sécurité des systèmes d'information) zertifiziert.- Technische Partnerschaften: Sopra Steria hat strategische Partnerschaften mitwichtigen Dienstleistern im Bereich Cybersicherheit aufgebaut.Cloud Security in Deutschland auf dem VormarschIn Deutschland positioniert sich Sopra Steria als Experte für Cloud Security.Die Leistungen der Management- und Technologieberatung umfassenstrategisch-fachliche Konzeption, Technologiekompetenz und konkrete Lösungensowie Managed-Security-Ressourcen. "Cloud-Computing entwickelt sich beiUnternehmen und der öffentlichen Verwaltung zum Standard. Virtualisierung undContainerisierung von IT sind ebenfalls im Kommen", sagt Olaf Janßen, LeiterCybersecurity für den Public Sector bei Sopra Steria. "Mit einemEnd-to-End-Ansatz sind wir in der Lage, selbst Behörden der inneren und äußerenSicherheit und ihre Cloud-Provider bei Initiativen zu unterstützen und ihreHochsicherheitsanforderungen zu erfüllen", so Olaf Janßen.