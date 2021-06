---------------------------------------------------------------------------

Anleihegläubiger der Anleihe 2011/2017 und der Anleihe 2010/2015 erhalten Schlusszahlung



Merzhausen, 29. Juni 2021. Die Gläubiger der Anleihe 2011/2017 (ISIN DE000A1K0K53/ WKN A 1K0K5) und der Anleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1E84A4 / WKN A1E84A) der S.A.G. Solarstrom AG i.L., Merzhausen, erhalten die Schlusszahlung in Höhe von 18,23% auf deren festgestellte Forderungen.

Die Schlusszahlung an die Depotbanken der Anleihegläubiger wird am 20. Juli 2021 auf die Bestände am 19. Juli 2021 nach Handelsschluss erfolgen.

Einschließlich der im Zuge des Insolvenzverfahrens bereits getätigten Abschlagszahlungen beträgt die Gesamtquote damit 44,23%. Es wurden Rückstellungen wegen noch laufender Prozessverfahren gebildet. Darüber hinaus werden aus der Liquidation von Tochtergesellschaften Erlöse erwartet. Diese zukünftigen Einnahmen werden im Rahmen einer Nachtragsverteilung ausgeschüttet. Die Gesamtquote wird dann voraussichtlich zwischen 45% und 50% liegen.



Hintergrund

Die S.A.G. Solarstrom AG hatte im Dezember 2013 aufgrund verspäteter Zahlungsmittelzuflüsse in Höhe von über 20 Mio. EUR Insolvenz angemeldet. Zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung lag keine bilanzielle Überschuldung vor. Ende Oktober 2014 wurde der herstellerunabhängige Anbieter von Photovoltaik-Anlagen im Wege einer übertragenden Sanierung an die SF Suntech Deutschland GmbH, einem Tochterunternehmen der chinesischen Shunfeng Photovoltaic International, rechtskräftig veräußert. Der Kaufpreis für den gesamten operativen Geschäftsbetrieb inklusive aller Assets der S.A.G. Solarstrom Gruppe belief sich auf 65 Mio. EUR



Kontakt für Rückfragen für die Anleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1E84A4 / WKN A1E84A)

One Square Advisory Services GmbH

Theatinerstraße 36

80333 München

E-Mail: sag-solar@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com



Kontakt für Rückfragen für die Anleihe 2011/2017 (ISIN DE000A1K0K53/ WKN A 1K0K5)

Rechtsanwaltskanzlei Markus W. Kienle

Postfach 11 12 17

60047 Frankfurt am Main

E-Mail: mwk@ra-kienle.de

www.rechtsanwaltskanzlei-kienle.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: S.A.G. Solarstrom AG i.L.

Hexentalstr. 2

79249 Merzhausen

Deutschland

ISIN: DE000A1K0K53, DE000A1E84A4,

WKN: A1K0K5, A1E84A

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt

