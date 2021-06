Datenbank TMview auf den chinesischen Markt ausgeweitet

Berlin (ots) - Am 19. Mai 2021 leiteten das Amt der Europäischen Union für

Der Exekutivdirektor des EUIPO, Christian Archambeau , erklärte:Die Freischaltung der chinesischen Markendaten in der Datenbank TMview istAusdruck der für beide Seiten nützlichen Zusammenarbeit zwischen China undEuropa im Allgemeinen, und insbesondere auch zwischen dem chinesischen Amt fürgeistiges Eigentum und dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum.Dies ist ein willkommener Schritt in Richtung Effizienz und Transparenz desglobalen Markensystems, da nunmehr etwa 32 Millionen chinesische Marken für einekostenlose, mehrsprachige Online-Suche zugänglich sind. Dies wird chinesischenund europäischen Unternehmen jeglicher Größe, einschließlich der kleinen undmittleren Unternehmen, die sich zunehmend auf die globalen Märkte wagen, vonNutzen sein.Derzeit deckt TMview die EU und weitere Regionen weltweit ab. Durch die Aufnahmechinesischer eingetragener Marken in TMview werden künftig 90 Millionen Markenstatt der bisher rund 62 Millionen Marken von 75 Ämtern für geistiges Eigentumeinsehbar sein.Die Aufnahme chinesischer Marken in TMview wurde durch die Unterstützung von IPKey China (https://ipkey.eu/en/china) ermöglicht, einem von der EU finanziertenProjekt, das Rechte des geistigen Eigentums in China fördert und mit denörtlichen Behörden zusammenarbeitet.Pressekontakt:Mercedes Schlossmann+34626871702mailto:mercedes@marco.agencyWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156842/4954718OTS: MARCO