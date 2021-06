Seite 2 ► Seite 1 von 4

Nürnberg (ots) - immowelt hat untersucht, wie praxistauglich die Lösungen derParteien für bezahlbare Mieten sind:- Problem: Angebotsmieten sind in den vergangenen 10 Jahren rasant gestiegen -teils Verdopplung der Preise- Neubau durch Steueranreize: Union will Wohnraumoffensive fortführen - bislanggeringe Auswirkung auf die Mieten- Regulierungen für den Mietmarkt: SPD, Grüne und Linke wollen die Mietendeckeln - Beispiel Berlin verdeutlicht Probleme- FDP und AfD für Abschaffung der Mietpreisbremse: Seit der Einführung sind dieMieten um bis zu 51 Prozent gestiegen- CDU/CSU, FDP und AfD planen Anhebung des Wohngelds - SPD, Grüne und Linkesetzen auf mehr SozialwohnungenTrotz Mietpreisbremse und Wohnraumoffensive sind die Mieten in den deutschenGroßstädten und deren Speckgürteln in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.In Berlin (+112 Prozent) haben sich die Angebotsmieten seit 2010 mehr alsverdoppelt. Im teuren München sind die inserierten Preise im gleichen Zeitraumum 68 Prozent gestiegen. Das zeigt eine immowelt Analyse zurMietpreisentwicklung in den deutschen Großstädten. Besonders diewirtschaftsstarken Ballungsgebiete sowie kleinere Universitätsstädte weisengroße Anstiege auf. Dass es zu wenig günstigen Wohnraum gibt, liegt unteranderem daran, dass in der Vergangenheit zu wenig gebaut wurde und aktuell Bauen- auch durch die politischen Regularien - immer teurer und langsamer wird. DieTendenz bei den Mieten zeigt weiter nach oben. Die immowelt Mietpreis-Prognose (https://www.immowelt-group.com/presse/pressemitteilungenkontakt/immoweltde/2021-1/immowelt-prognose-trotz-corona-steigen-die-mieten-von-gebrauchten-wohnungen-bis-ende-des-jahres-um-bis-zu-6-prozent/) geht bis Jahresende von weitersteigenden Mieten aus, wenn auch mit etwas gedrosseltem Tempo. So verteuern sichin München die Mieten von Bestandswohnungen um 1 Prozent, in Hamburg (-1Prozent) gehen sie voraussichtlich sogar leicht zurück. Die stärksten Anstiegewerden für Stuttgart (+6 Prozent) und Leipzig (+5 Prozent) prognostiziert.Rund 3 Monate vor der Bundestagswahl haben alle Parteien ihre Wahlprogrammebeschlossen und das Thema bezahlbare Mieten darin aufgegriffen. immowelt hat dieForderungen und Zukunftspläne aller derzeit im Bundestag vertretenen Parteien imHinblick auf das Thema Mieten gecheckt und die Maßnahmen eingeordnet.3 Jahre Wohnraumoffensive: Mieten steigen - aber langsamerIm Ziel sind sich alle Parteien einig: Die Mieten in Deutschland sollenbezahlbar bleiben. Beim Weg dahin gibt es allerdings große Differenzen. Sosetzen CDU/CSU auf die Fortführung der Wohnraumoffensive, damit bis 2025 mehr