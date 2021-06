ECKO-PACK liefert Kartonschalen - bezahlbar! / Jetzt in vier neuen Formaten (FOTO)

Neumünster (ots) - Verbrauchern und Industrie wird immer deutlicher bewusst,

welche negativen Auswirkung Plastik-Verpackungen auf die Umwelt haben. Die

Konsumenten wollen von Industrie, Handel und Gastronomie nachhaltige Lösungen

angeboten bekommen, um sich aktiv für einen nachhaltigeren Konsum entscheiden zu

können. Ein Blick ins Fleisch- oder Frische-Regal zeigt jedoch, dass nur die

wenigsten Unternehmen auf plastikreduzierte Verpackungen ausweichen - oft aus

Kostengründen. Hier setzt das Start-up ECKO-PACK an. Es hat ein innovatives

Kartonschalen-Produkt kreiert und patentiert, das dank Simplifizierung von

Produktionsprozessen sehr kosteneffizient einsetzbar ist.



Lebensmittelproduzenten für verderbliche und ultrafrische Lebensmittel wie

Fisch, Fleisch, Fleischersatzprodukte, Delikatessen, Salate, Beeren oder auch

Ready-Meals wird der Umstieg von Plastik auf Kartonschale ab sofort leicht

gemacht. Das Start-up ECKO-PACK bietet erstmalig eine bezahlbare Alternative zur

herkömmlichen MAP-Kunststoffschale aus 100% Plastik, welche zu 80% aus Karton

und nur noch zu 20% aus Plastik besteht. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen

der Industrie gerecht zu werden, hat das Unternehmen nun vier weitere Formen im

Sortiment, in die sich ein breites Spektrum an Produkten nachhaltiger verpacken

lässt.







frischen und sensiblen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch oder vegetarischen

Produkten. Auch für Ready-Meals ist diese Schale ideal. Das ECKO-ROUND-TRAY ist

durch die 8-eckige Form besonders stabil und eignet sich auch für schwerere

Produkte. Immer wenn es besonders lecker sein soll, kommt das ECKO-YUMMY-TRAY

zum Einsatz, die kleine Schale ermöglicht einen Blick ins Innere und ist perfekt

geeignet für Delikatessen an der Frische- oder Schlachtertheke. Das

ECKO-SNACK-TRAY eignet sich besonders gut für kleine Snacks zwischendurch oder

auch für Dressings oder Saucen. So schafft es ECKO-PACK, für fast jedes

Lebensmittel die richtige Verpackung anzubieten.



Alle ECKO-PACK Produkte bestehen aus zwei Komponenten: ca. 80% Karton (ein

nachwachsender Rohstoff) und einer hauchdünnen Linerfolie aus PE oder PP, die

die Frische im Produkt - auch in Schutzatmosphäre - sicherstellt. Die Trennung

der Komponenten ist eine große Hürde beim Recycling von Verbundverpackungen. Um

diesem Umstand gerecht zu werden, hat ECKO-PACK in den letzten Monaten einen

Expertenbeirat zu Rate gezogen und eine Lösung gefunden, die Komponenten extrem

leicht trennbar zu machen. Denn nur getrennte Komponenten weisen eine hohe

Recyclingfähigkeit auf.



ECKO-PACK - weil nachhaltiges Verpacken auch ins Budget passen muss



Trotz steigendem Umweltbewusstsein ist der Preis beim Verpacken von

Lebensmitteln noch immer entscheidend, weshalb insbesondere im Discount

entsprechende Lösungen nur sehr selten zu finden sind. ECKO-PACK bietet der

Industrie mit seiner Produktrange nun ein bezahlbares Qualitätsprodukt, das

signifikant Kunststoff bei Verpackungen einspart und somit auch dem Wunsch der

Verbraucher nachgeht. "Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, Verbrauchern

die Möglichkeit zu geben, sich aktiv für ein papierbasiertes Produkt aus

nachwachsenden Rohstoffen zu entscheiden", sagt Naciye Schmidt,

Geschäftsführerin der ECKO-PACK GmbH. "Heutige Innovationen müssen mit

Nachhaltigkeit verknüpft werden und Verpackungs- wie Lebensmittelabfälle

signifikant reduzieren."



Die Kartonschalen von ECKO-PACK sind mit jedem gängigen Traysealer kompatibel.

Es muss unter Umständen ein neues Werkzeug vom Maschinen-Anbieter hergestellt

werden, dessen Preis in der Regel mit dem des bestehenden Werkzeugs identisch

ist.



Dank einer kürzlich geschlossenen exklusiven Kooperation mit dem

Qualitätsmaschinen-Anbieter Italian Pack (S.r.l) vermarktet und vertreibt die

Firma auch eine ganze Palette manueller, halbautomatischer und vollautomatischer

Food-Verpackungsmaschinen, die auf den individuellen Bedarf der Kunden

zugeschnitten werden können. ECKO-PACK bietet Lösungen für alle Unternehmen, die

Lebensmittel verpacken. Mit einem neuartigen Thekenkonzept spricht das Start-up

darüber hinaus auch den Lebensmitteleinzelhandel an.



Weitere Informationen:



Web: http://www.ecko-pack.de



Instagram: @ecko_pack (https://www.instagram.com/ecko_pack/)



Facebook: @Ecko-Pack

(https://www.facebook.com/pages/category/Website/Ecko-Pack-107051007900950/)



Pressekontakt:



ECKO-PACK GmbH

Geschäftsführerin Frau Naciye Schmidt

Wasbeker Straße 324

24537 Neumünster

Telefon: 040 414063977

Mobil: 0172 4242249



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156845/4954751

OTS: ECKO-PACK





