High Tide eröffnet neue Läden in Thunder Bay (Ontario) und Lethbridge (Alberta)

CALGARY, 29. Juni 2021 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (NASDAQ: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, hat heute bekannt gegeben, dass in seinen ‚Canna Cabana‘-Läden in Thunder Bay, Ontario (949 Fort William Rd.) und Lethbridge, Alberta (1328 Mayor Magrath Dr. S) der Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke an erwachsene Personen begonnen hat. Mit den neu eröffneten Läden erhöht sich die Zahl der Markengeschäftsstandorte, an denen High Tide Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Konsumzubehör verkauft werden, kanadaweit auf 89. Ganz im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, das organische Wachstum in umsatzstarken Stadtteilen zu fördern, befinden sich die neuen Läden abseits stark frequentierter Hauptverkehrsstraßen und in der Nähe mehrerer beliebter Restaurantketten und Großkaufhäuser. Der neue Laden in Thunder Bay ist zudem der erste Geschäftsstandort, den High Tide in der größten Stadt im Nordwesten von Ontario mit mehr als 110.000 Einwohnern eröffnet.

„Mit den neuen Läden bringen wir zum Ausdruck, dass wir auch weiterhin auf das organische Wachstum unseres stationären Einzelhandelsgeschäfts in Kanada setzen. Wie an all unseren Geschäftsstandorten bieten wir unseren Kunden auch hier ein einzigartiges Einkaufserlebnis, wo sie alles zum Thema Cannabis aus einer Hand erhalten“, sagt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Nachdem die pandemiebedingten Einschränkungen in Ontario nach und nach gelockert werden, hoffen wir auf ein rasches Wachstum in der größten kanadischen Provinz und rechnen schon sehr bald mit der Eröffnung weiterer Läden. Ich freue mich auch, demnächst über Neuigkeiten zu unserem erweiterten Online-Handel in den Vereinigten Staaten berichten zu können“, fügt Herr Grover hinzu.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA[i] - der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 89 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com und Smokecartel.com, und seit kurzem auch im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).