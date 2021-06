Schreibe Deinen Kommentar SpliBlackW Kommentar abschicken Disclaimer

United Airlines bestellt 200 Boeing 737 Max und 70 Airbus A321neo Die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines will mit der größten Bestellung in ihrer Firmengeschichte ihre Flotte erneuern. Am Dienstag teilte United in Chicago mit, 200 Boeing 737 Max Maschinen sowie 70 Mittelstreckenjets Airbus A321neo …