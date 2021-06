Reisebranche – Lufthansa & Tui – wie geht es weiter?

Lieber Leser,

der Dax nimmt sich leider kein Beispiel in Sachen Dynamik an den gestrigen EM-Fußballspielen. In einem, wie wir sagen Sägezahnmarkt, gibt es viele Chancen für Abholertrades, mit denen wir in den letzten Wochen äußerst erfolgreich gehandelt haben. 26 Trades in Folge sind im Plus gelandet.