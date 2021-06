Köln (ots) - Gemeinsam mit dem strategischen Partner Westenergie will die

RheinEnergie mit Sitz in Köln im Rheinland Kräfte bündeln und gemeinsame

Kompetenzen anders strukturieren: Für den großstädtischen Raum bündelt die

RheinEnergie die Lösungen für Energiewende, Quartiere, Wärmenetze, Metering,

E-Mobilität und Digitalisierung. Für die kleineren und mittleren Unternehmen im

Umland wird die rhenag als bewährte Stadtwerkeholding eine geschärfte

Schlüsselrolle spielen - mit dem Fokus Regionalentwicklung, Marktprodukte,

Dienstleistungen, 5G-Ausbau, vernetzte Mobilität.



Die RheinEnergie will ihren klaren Kurs zur Umsetzung der Energiewende weiter

verfolgen und ist auf vielen Ebenen engagiert - unter anderem im konsequenten

Ausbau des Portfolios an Erneuerbarer Energie, das aktuell bereits bei 210

Megawatt Leistung steht und in Kürze deutlich wachsen wird.







RheinEnergie, Dr. Dieter Steinkamp, bei der Jahrespressekonferenz der

RheinEnergie vor. Dazu erläuterte der kaufmännische Vorstand Dieter Hassel das

Jahresergebnis des Unternehmens (siehe gesonderte Presseinformation).



Regionale Zusammenarbeit - Bündelung von Kompetenzen



Neben der Stadt Köln ist die Westenergie weitere Anteilseignerin der

RheinEnergie, und bereits seit dem vorigen Jahr führen die beiden

Energieunternehmen Gespräche über eine vertiefte regionale Zusammenarbeit.



Die Westenergie als leistungsfähiger Infrastrukturpartner für mittelgroße und

kleinere Stadtwerke und die RheinEnergie mit regionaler Ausrichtung und

Geschäftsmodellen für städtische Zentren wollen ab Anfang 2022 ihre Kompetenzen

stärker bündeln. Dafür erhöht die RheinEnergie ihren Anteil an der rhenag als

alteingesessener Stadtwerkeholding vor allem bei mittleren und kleineren

Unternehmen auf bis zu 50,1 Prozent. Die Westenergie wird ihren Anteil an der

RheinEnergie von derzeit 20 Prozent auf bis zu 24,9 Prozent aufstocken, im

Gegenzug überträgt sie 20 Prozent der Anteile an den Stadtwerken Duisburg an die

RheinEnergie.



Dr. Dieter Steinkamp: "Vorbehaltlich der Zustimmung der kommunal- und

wettbewerbsrechtlichen Aufsichtsbehörden gehen wir zusammen mit dem

E.ON-Unternehmen Westenergie und unserer gemeinsamen Tochtergesellschaft rhenag

einen entscheidenden Schritt in der energiewirtschaftlichen Kooperation im

Rheinland weiter - über das bisherige regionale Modell der RheinEnergie deutlich

hinaus.



In einem wachsenden, wirtschaftsdynamischen Umfeld verschafft sich das Rheinland

unter allen anderen Metropolregionen in Deutschland damit eine Alleinstellung in

Bezug auf die unmittelbare nachbarschaftliche, regionale Kooperation bei Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diese beiden strategischen Schwerpunkte stellte der Vorstandsvorsitzende derRheinEnergie, Dr. Dieter Steinkamp, bei der Jahrespressekonferenz derRheinEnergie vor. Dazu erläuterte der kaufmännische Vorstand Dieter Hassel dasJahresergebnis des Unternehmens (siehe gesonderte Presseinformation).Regionale Zusammenarbeit - Bündelung von KompetenzenNeben der Stadt Köln ist die Westenergie weitere Anteilseignerin derRheinEnergie, und bereits seit dem vorigen Jahr führen die beidenEnergieunternehmen Gespräche über eine vertiefte regionale Zusammenarbeit.Die Westenergie als leistungsfähiger Infrastrukturpartner für mittelgroße undkleinere Stadtwerke und die RheinEnergie mit regionaler Ausrichtung undGeschäftsmodellen für städtische Zentren wollen ab Anfang 2022 ihre Kompetenzenstärker bündeln. Dafür erhöht die RheinEnergie ihren Anteil an der rhenag alsalteingesessener Stadtwerkeholding vor allem bei mittleren und kleinerenUnternehmen auf bis zu 50,1 Prozent. Die Westenergie wird ihren Anteil an derRheinEnergie von derzeit 20 Prozent auf bis zu 24,9 Prozent aufstocken, imGegenzug überträgt sie 20 Prozent der Anteile an den Stadtwerken Duisburg an dieRheinEnergie.Dr. Dieter Steinkamp: "Vorbehaltlich der Zustimmung der kommunal- undwettbewerbsrechtlichen Aufsichtsbehörden gehen wir zusammen mit demE.ON-Unternehmen Westenergie und unserer gemeinsamen Tochtergesellschaft rhenageinen entscheidenden Schritt in der energiewirtschaftlichen Kooperation imRheinland weiter - über das bisherige regionale Modell der RheinEnergie deutlichhinaus.In einem wachsenden, wirtschaftsdynamischen Umfeld verschafft sich das Rheinlandunter allen anderen Metropolregionen in Deutschland damit eine Alleinstellung inBezug auf die unmittelbare nachbarschaftliche, regionale Kooperation bei