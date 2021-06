RheinEnergie stellt Zahlen für 2020 vor - Ergebnis nach Steuern bei 170 Millionen Euro (FOTO)

Köln (ots) - Der Kölner Energieversorger und -dienstleister RheinEnergie weist

für das Berichtsjahr 2020 trotz der vielfältigen Herausforderungen durch die

Corona-Pandemie unverändert gute finanzwirtschaftliche Kennziffern auf und liegt

mit seinem Jahresergebnis über Plan. Es besteht eine solide Basis für die

Weiterentwicklung des Unternehmens in die Zukunft.



Bei der Jahrespressekonferenz hat die RheinEnergie ihre Geschäftszahlen für das

Jahr 2020 vorgestellt. Der Umsatz ohne Energiesteuer der RheinEnergie

(Einzelabschluss) liegt für 2020 bei rund 2,47 Milliarden Euro (2019: 2,51

Milliarden Euro).





Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das EBITDA für dasabgelaufene Geschäftsjahr, beträgt 239 Millionen Euro, gegenüber 221 MillionenEuro im Jahr 2019. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) liegt imBerichtsjahr bei 189 Millionen Euro, gegenüber 172 Millionen Euro im Vorjahr.Das Ergebnis vor Ertragssteuern beläuft sich für 2020 auf 177 Millionen Euro,gegenüber rund 158 Millionen Euro im Vorjahr. Das Unternehmensergebnis beträgtfür das Jahr 2020 rund 170 Millionen Euro. Damit liegt es rund 22 Millionen Euroüber dem Ergebnis des Vorjahres (148 Millionen Euro).Das Ergebnis ist geprägt von einmaligen Effekten auf der Ertragsseiteinsbesondere im Bereich der Finanzanlagen wie dem Verkauf der Anteile an der MVVEnergie AG sowie auf der Aufwandsseite im Zusammenhang mit der Umstrukturierungund Neuausrichtung des Lieferanten.Vom Ergebnis nach Steuern erhält der Gesellschafter Westenergie AG eineAusgleichszahlung nach § 304 AktG von 30 Mio. EUR (Vorjahr 25 Mio. EUR). ZurStärkung der Eigenkapitalbasis wurde den Gewinnrücklagen ein Betrag in Höhe von8 Mio. EUR (Vorjahr 0 Mio. EUR) zugeführt. Demzufolge wird ein Gewinn in Höhevon 132 Mio. EUR an den mit 80 Prozent beteiligten Mehrheitsgesellschafter GEWKöln AG abgeführt.Das Investitionsvolumen ist mit 147 Millionen Euro deutlich höher als mit 122Millionen Euro im Jahr zuvor. Ausschlaggebend dafür waren Investitionen in dieInfrastruktur, vor allem in die Netze. Damit betreibt die RheinEnergie nicht nuraktive Daseins-, sondern auch Zukunftsvorsorge.Der Personalbestand des Unternehmens ist entsprechend den Planungen leichtzurückgegangen. Er lag im Jahresmittel 2020 bei 2.902 und ist damit um 18Personen niedriger als im Jahr zuvor (jeweils ohne Auszubildende). Dabei handeltes sich um eine kontinuierliche Abwärtsbewegung, die schon in den letzten Jahrenzu verzeichnen war und die sich nun weiter fortsetzt.Absatzzahlen RheinEnergie (Einzelabschluss)