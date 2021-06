Deutsche Anleihen treten auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag in einem insgesamt ruhigen Umfeld unter dem Strich kaum von der Stelle bewegt. Zwischenzeitliche Verluste am Vormittag wurden rasch wettgemacht. Gegen Mittag lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future in etwa auf Vortagsniveau bei 172,29 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,18 Prozent.

Unterstützung erhalten sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere derzeit durch die sich eintrübende Corona-Lage in einigen großen Ländern wie Großbritannien. Auch in Asien verschärft sich die Lage vereinzelt wieder, beispielsweise in Thailand oder Malaysia. Grund ist die sich rapide verbreitende Delta-Corona-Variante. Anleger gehen deshalb eher auf Nummer sicher.