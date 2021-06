DEUTSCHE BANK belässt ARCELORMITTAL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ArcelorMittal von 32 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Stahlzyklus laufe unter Volldampf, titelte Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2021 / 06:49 / GMT