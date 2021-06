Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wurde aber zuletzt etwas aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Deshalb möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.

Das hat man sich anstelle von TUI auch ganz anders vorgestellt. In Hinblick auf weiter steigende Coronainzidenzen im Ausland muss der Kurs von TUI deutlich nachgeben und wird an der Börse quasi zerfleischt. Der Kurs fällt immer tiefer und ist kaum noch zu retten. Nachdem die Aktie vor kurzem noch fast bei 5 Euro stand, muss man sich nun Sorgen machen, über 4 Euro zu bleiben!

Nun steht TUI mal wieder vor dem Nichts, denn es fallen immer mehr Reisegebiete erneut in die Risikogebiete hinein, sodass Reisen storniert oder abgebrochen werden müssen. Das ist ein herber Schlag für die TUI, denn man hatte sich von diesem Sommer mit Impfungen und Genesenen viel erhofft. Nun also dieser Rückschlag, der TUI wieder vor Existenznöte stellt.

Wird sich TUI aus dieser brisanten Lage wieder befreien können oder wurde nun der endgültige Niedergang eingeläutet? Es sieht stark danach aus, dass es momentan extrem schlecht um das deutsche Reiseunternehmen steht. Das untermalt auch die heutige Kurstendenz mit einem Minus von 2,06 Prozent und 0,09 Euro, sodass der Kurs auf 4,28 Euro absinkt!

