Vertex kündigt zertifizierte Integration für Business-Spend-Management-Plattform von Coupa an

Die von Coupa zertifizierte Vertex-Lösung wartet mit erweiterten Source-to-Pay-, Rechnungs- und Compliance-Funktionen auf

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex Inc. (NASDAQ:VERX) („Vertex“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat die Einführung von Vertex Indirect Tax O Series für Coupa-Software (NASDAQ:COUP) bekannt gegeben, eine neue von Vertex entwickelte und unterstützte Integration in die BSM-Plattform (Business-Spend-Management) von Coupa.



Das Beschaffungs- und Ausgabenmanagement kann ein informationsintensiver Prozess sein, der mitunter mehrere Geschäftsbereiche und Teams umfasst. Hinzu kommt, dass sich Compliance- und Steuervorschriften stetig weiterwickeln, wodurch die Komplexität der zu erledigenden Arbeit steigt. Für die Teams aus Finanzabteilung und Buchhaltung ist es daher oft schwer, Schritt zu halten und ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.