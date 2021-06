Foto: finanzbusiness Deutsche Börse erweitert Angebot im Bereich digitale Assets durch Zukauf in der Schweiz Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 14 | 0 | 0 29.06.2021, 12:53 | Mit dem Erwerb der Mehrheit an der Crypto Finance AG aus Zug in der Schweiz plant die Deutsche Börse, deren Angebot über ihre etablierten Plattformen für Teilnehmer zugänglich zu machen.

