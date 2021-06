Zum Jahresanfang geriet die Nordex-Aktie nach einer vorausgegangenen und äußerst steilen Rallye in Bedrängnis und ging zunächst in eine breite Seitwärtsphase über. Die letzten markanten Tiefpunkte markierte das Papier in den letzten Wochen um 17,00 Euro herum und war mit einer Trendwende beschäftigt. Diese ist mit dem Ausbruch über die Hürde von 19,50 Euro und den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 auch gelungen, wodurch nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt worden ist.

Dynamischer Ausbruch

Solange das Unterstützungsniveau um 19,50 Euro per Wochenschlusskurs verteidigt werden kann, sind weitere Zugewinne an 22,38 und darüber an rund 25,00 Euro sehr stark anzunehmen. Um hiervon bestmöglich und ohne Einbußen profitieren zu können, könnte das Faktor Zertifikat Long auf Nordex WKN MA4C11 zum Einsatz kommen. Geht es dagegen zurück unter den ENA 200 bei 19,23 Euro, wäre der Vorstoß als Fehlausbruch zu interpretieren und könnte infolgedessen Abschläge auf 18,00 und sogar 17,00 Euro bereithalten.