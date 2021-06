WELL Health gibt die Bestellung eines neuen Senior Vice President of Capital Markets bekannt

Vancouver, British Columbia – 29. Juni 2021 - WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) („WELL“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen, das sich auf die Zusammenführung und Modernisierung von klinischen und digitalen Assets im Gesundheitssektor spezialisiert hat, hat heute die Ernennung von Jamil Nathoo zum Senior Vice President of Capital Markets bekannt gegeben. Jamil war zuvor sechs Jahre lang bei Goldman Sachs als Geschäftsführer für den Vertrieb von strukturierten Anleihen verantwortlich. Jamil übernahm bei seinem Eintritt in das Unternehmen Goldman Sachs im Jahr 2015 die Funktion des Vice President für den Geschäftsbereich Investmentbanking und wurde 2019 zum Geschäftsführer bestellt.

, ein Führungsexperte mit 16 Jahren Erfahrung im Finanzsektor, wird für WELL die Expansion in den Kapitalmärkten der USA beaufsichtigen.

Hamed Shahbazi, Chairman und CEO von WELL Health, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass Jamil als Senior Vice President of Capital Markets zu uns stößt. Er war über 16 Jahre lang bei drei der weltweit größten Full-Service-Investmentbanken tätig, und mit seinen umfangreichen Erfahrungen auf Kauf- und Verkaufsseite und seinen nachweislichen Führungskompetenzen in dem sich laufend weiterentwickelnden, schnelllebigen Geschäftsumfeld der Kapitalmärkte wird er WELL bei seinen eigenen Wachstumsstrategien im Hinblick auf die Kapitalmärkte der USA umfassend und richtungsweisend unterstützen.“

Vor seiner Anstellung bei Goldman Sachs war Jamil ein Director bei BNP Paribas, wo er den Aufbau des Vertriebs von strukturierten Krediten und des Geschäftsbereichs Collateralized Loan Obligation (CLO) mitverantwortete. Während seiner Zeit bei BNP Paribas war Jamil auch für die Leitung der Bereiche Marketing und Syndikatsbildung zuständig. Davor war er drei Jahre lang als Vice President bei Deutsche Bank für den Verkauf von strukturierten Finanzprodukten verantwortlich. Zu Beginn seiner Laufbahn war Jamil bei ACA Capital auf der Kaufseite im Anleihenhandel tätig.

Jamil erwarb seinen Bachelorabschluss (BA) in Wirtschaftswissenschaften an der University of Western Ontario und seinen MBA-Abschluss in Finanzwesen und Marketing an der HEC Paris.

„Ich freue mich sehr, Teil des wunderbaren WELL-Teams zu sein und die Leitung der Kapitalmarktexpansion des Unternehmens zu übernehmen“, sagt Jamil. „Ich bin überzeugt, dass WELL mit seinem zielgerichteten Engagement in der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens durch die Modernisierung der patientenbezogenen Dienstleistungen und die Kompetenzausstattung der Ärzte, gepaart mit seinem enormen Wachstum und seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie, eine attraktive Anlagechance für die größten Kapitalmärkte der Welt darstellt.“