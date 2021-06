Vorstandsvorsitzende von The Coca-Cola Company und Alibaba Group in den Vorstand des Aufsichtsgremiums des Consumer Goods Forums bestellt Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 29.06.2021, 13:02 | 37 | 0 | 0 29.06.2021, 13:02 | PARIS, 29. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Das Consumer Goods Forum (CGF), das weltweite Gremium, dessen Ziel es ist, einen positiven Wandel in der Konsumgüterindustrie herbeizuführen, kündigte heute an, dass es zwei neue Vorsitzende in seinen Vorstand bestellt hat: Daniel Zhang, Vorstandsvorsitzender & Generaldirektor von Alibaba Group und James Quincey, Vorstandsvorsitzender & Generaldirektor von The Coca-Cola Company. Die Ankündigung erfolgte nach der Aufsichtsratssitzung im Rahmen des diesjährigen Global Summit, der zum ersten Mal virtuell abgehalten wurde. Die beiden werden den Vorsitz des CGF-Vorstands zwei Jahre lang innehaben und die scheidenden Co-Vorsitzenden Özgür Tort, Generaldirektor von Migros Ticaret und Emmanuel Faber, ehemaliger Vorstandsvorsitzender & Generaldirektor von Danone ersetzen. Zusätzlich wurden Frans Muller, Generaldirektor von Ahold Delhaize, und Alan Jope, Generaldirektor von Unilever als stellvertretende Co-Vorsitzende bestellt. James und Daniel übernehmen den gemeinsamen Vorsitz nach einer durch die Pandemie COVID-19 hervorgerufenen, herausfordernden Zeit, in der Unternehmen zunehmend gefordert sind, den Verbrauchern, Arbeitnehmern und Investoren zu beweisen, dass sie den gegenwärtigen Herausforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit Rechnung tragen. Das CGF hatte mit der Einrichtung von acht Coalitions of Action auch interne strategische Veränderungen zu bewältigen. Diese sind nun zwar erfolgreich eingeführt, doch James und Daniel werden angesichts der Beschleunigung der Actions in vielen Regionen der Welt eine zentrale Führungsrolle zu spielen haben. James Quincey, Vorstandsvorsitzender & Generaldirektor von The Coca-Cola Company erklärte, „Ich fühle mich geehrt, in den Vorstand des CGF bestellt worden zu sein; das CGF ist eine einzigartige Organisation, die daran arbeitet, den Planeten und seine Bewohner zu schützen. Özgür und Emmanuel haben ausgezeichnete Arbeit geleistet, und ich freue mich, auf dieser Grundlage weiterzuarbeiten, um angesichts der Herausforderungen, denen wir uns heute gegenübersehen, nachhaltige Lösungen voranzutreiben. Daniel, ich selbst und die Coalitions of Action des CGF werden gemeinsam ein ehrgeiziges Programm für eine bessere, gemeinsame Zukunft für alle umsetzen." Seite 2 ► Seite 1 von 3





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer