DGAP-Adhoc Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse AG bestätigt grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 % der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 29.06.2021, 13:05 | 29 | 0 | 0 29.06.2021, 13:05 | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse AG bestätigt grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 % der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie ^

DGAP-Ad-hoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Absichtserklärung

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse AG bestätigt grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 % der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Knorr-Bremse AG bestätigt grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 % der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie

München, 29. Juni 2021 - Die Knorr-Bremse AG bestätigt, dass sie grundsätzlich am Erwerb des von der Gründerfamilie gehaltenen Pakets von 60 % der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA interessiert ist. Die Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium. Es kann zu diesem Zeitpunkt nicht abgesehen werden, ob es zu einer Transaktion kommt. Kontakt:

