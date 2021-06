Frankfurt am Main (ots) -



- Rückgang ggü. Vorjahr um 6,5 % im 1. Quartal 2021

- Überzeichnung aufgrund coronabedingten Basiseffekts um ca. ein Drittel

- Talsohle dürfte bis zum Sommer durchschritten sein



Das von KfW Research berechnete Kreditneugeschäft der Banken und Sparkassen mit

heimischen Unternehmen und Selbstständigen ist im 1. Quartal 2021 wie erwartet

weiter ins Minus gerutscht. Gegenüber dem Vorjahr ging es um 6,5 % zurück.

Dieser Einbruch ist durch die coronabedingt kräftige Kreditvergabe im Frühjahr

2020 überzeichnet. Um die abrupten Umsatzeinbußen in der Anfangsphase der

Pandemie abzufedern und die Zahlungsfähigkeit zu sichern, waren zusätzliche

Bankkredite für Unternehmen oft das Mittel der Wahl. KfW Research schätzt, dass

etwa ein Drittel der aktuellen Schrumpfungsrate des Kreditneugeschäfts auf den

Basiseffekt zurückzuführen ist. Für das laufende 2. Quartal 2021 erwartet KfW

Research einen Rückgang des Kreditneugeschäfts um 9 %.





Für die anhaltende Schwäche am Kreditmarkt bleiben fundamentale Faktorendominierend. Im ersten Quartal hat erneut nur ein niedriger Anteil derUnternehmen angegeben, Kreditverhandlungen mit Banken zu führen. Zum einendauert angesichts der pandemiebedingten Unsicherheit dieInvestitionszurückhaltung an. Zum anderen gehen die Belastungen für dieUnternehmen durch Umsatzeinbußen und kurzfristige Liquiditätssorgenkontinuierlich zurück. Neben der Aufhellung der konjunkturellen Lage für weiteTeile der Ökonomie dürfte auch die zunehmende Auszahlung staatlicherFinanzhilfen den Bedarf an zusätzlicher externer Finanzierung verringert haben.Einige Lichtblicke gab es zuletzt auf der Angebotsseite des Kreditmarkts:Während die Banken im vergangenen Jahr langsam, aber doch stetig ihreKreditvergabepolitik verschärften, bröckelt dieser Trend wieder etwas.Gleichzeitig fielen die durchschnittlichen Zinskosten für neue Finanzierungen imMärz deutlich auf ein neues Tief. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass sich dieBanken aufgrund des Auslaufens der Benchmarkperiode für die gezieltenlängerfristigen Refinanzierungsgeschäfte der EZB zum 31.3. nur vorübergehendentgegenkommend zeigten, um die Vorgaben für die besonders günstigeNotenbankrefinanzierung zu erfüllen."Ich gehe davon aus, dass die Veränderungsrate des Kreditneugeschäfts im Sommerihren Tiefpunkt durchschreitet, bevor dann mit dem Wegfall des negativenBasiseffekts und der kräftigeren Konjunktur im Herbst die Erholung beginnt",sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Positive Überraschungensind aber durchaus möglich, denn angesichts der zuletzt starken Aufhellung derwirtschaftlichen Stimmung bei bereits hoher Kapazitätsauslastung könnte dieErholung der Investitionstätigkeit rascher erfolgen als zurzeit erwartet. Aufder anderen Seite gibt es auch Abwärtsrisiken: Die Unternehmen müssen nachCorona eine höhere Verschuldung schultern und gerade mit Blick auf dieTransformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft gibt es Unsicherheit über dieRahmenbedingungen. Dies könnte noch längere Zeit auf der Nachfrage nachInvestitionsfinanzierungen lasten."Hinweis: KfW Research berechnet den KfW-Kreditmarktausblick vierteljährlichexklusiv für das Handelsblatt. Die aktuelle Ausgabe ist abrufbar unter:http://www.kfw.de/kreditmarktausblick