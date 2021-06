CytoTools AG: Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung eine ordentliche Kapitalerhöhung vorschlagen

Darmstadt, 29. Juni 2021 - Der Vorstand der CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1) hat beschlossen, die Hauptversammlung der Gesellschaft für den 21.07.2021 einzuberufen. Die Hauptversammlung soll virtuell abgehalten werden. Der Hauptversammlung soll von Vorstand und Aufsichtsrat u.a. vorgeschlagen werden, eine ordentliche Kapitalerhöhung zu beschließen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll gem. dem zu unterbreitenden Beschlussvorschlag gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 805.600 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 01.01.2021 erhöht werden. Den Aktionären soll ein Bezugsrecht im Verhältnis 5 : 1 (jeweils fünf alte Aktien gewähren ein Bezugsrecht auf eine neue Aktie) gewährt werden. Der Bezugspreis soll EUR 9,93 je neuer Aktie betragen. Mit dem Emissionserlös würde die weitere Produktentwicklung vorangetrieben werden und es würde der Aufwand des laufenden Geschäftsbetriebs gedeckt werden. Der Aufsichtsrat hat der Einberufung der Hauptversammlung heute zugestimmt und den Beschlussvorschlag verabschiedet.

-- Ergänzende Informationen --

Über CytoTools:

Die CytoTools AG ist eine deutsche Biotechnologie Holding, die Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (65 %) und CytoPharma GmbH (50 %).

