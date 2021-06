BERNSTEIN RESEARCH belässt DAIMLER AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler von 114 auf 111 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Abspaltung der LKW-Sparte werde den Wert des Autoherstellers deutlich erhöhen, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gesenkte Ziel sei lediglich Folge der gesunkenen Bewertung von Konkurrent BMW./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 23:06 / UTC





