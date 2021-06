Nestlé Waters strebt positive Wasserbilanz an durch Regeneration lokaler Wasserkreisläufe

Vevey/Frankfurt am Main (ots) - Nestlé Waters geht bei seinen Bemühungen um

einen nachhaltigen Umgang mit Wasser einen Schritt weiter. Mittels einer

intensivierten Zusammenarbeit mit Partnern will Nestlé Waters lokale

Lösungskonzepte identifizieren und fördern. Diese Maßnahmen zielen darauf ab,

die Ökosysteme rund um die 48 Nestlé Waters-Standorte zu regenerieren. Dadurch

soll die Natur ab 2025 mehr Wasser zurückbehalten können als das Wassergeschäft

von Nestlé ihr entnimmt.



Diese neue Initiative baut auf einer Verpflichtung von 2017 auf, wonach Nestlé

Waters bis 2025 alle Standorte ihres Wassergeschäfts nach dem Standard der

Alliance for Water Stewardship (AWS) zertifizieren lässt. Der AWS-Standard

fordert von Wasserverbrauchern, die Herausforderungen im Bereich Wasser zu

verstehen und gemeinsam anzugehen.





Nestlé wird nun ihr Know-how nutzen, um bis 2025 mit mehr als 100 Projekten dieRegeneration der lokalen Wasserkreisläufe an ihren 48 Standorten voranzutreiben.Diese neuen, messbaren Massnahmen dienen der Verbesserung von Wassermanagementund Infrastruktur. Dazu einige Beispiele:- Buxton (https://www.youtube.com/watch?v=V2Zv11b7z30&feature=youtu.be) -Landschaftsschutz (Schutz des Landes vor Überbauung) und natürlicheHochwasserschutzmassnahmen in Derbyshire, Grossbritannien- Vittel (https://www.youtube.com/watch?v=huk7uxsJqq4) - Flusssanierungs- undRenaturierungsprojekte in den Vogesen, Frankreich- Nestlé Pure Life - Unterstützung von Landwirten beim Einsatz vonTröpfchenbewässerung in Sheikhupura, Pakistan- Nestlé Pure Life (https://www.youtube.com/watch?v=a_NJEACmDKU) -Bereitstellung von Anlagen zur Wasseraufbereitung und -filtration sowie vonRohrleitungen für die öffentliche Wasserversorgung in Benha, ÄgyptenNestlé investiert CHF 120 Millionen (USD 130 Millionen) in die Umsetzung derüber 100 Projekte."Heute beschleunigen wir unsere Massnahmen zur Regeneration lokalerWasserkreisläufe. Wir fordern uns selbst heraus und wagen mutige, neueSchritte", sagte Muriel Lienau, Leiterin des Wasser-Geschäftes bei Nestlé. "Wirwollen uns an all unseren Standorten aktiv am Schutz der Wasserressourcenbeteiligen. Dazu werden wir massgeschneiderten Projekte entwickeln und gemeinsammit zahlreichen Partnern lokale Lösungen ausarbeiten."Klimawandel, steigender Wasserverbrauch, Urbanisierung und marodeInfrastrukturen sind einige der Faktoren, die sich nachteilig auf dennatürlichen Wasserkreislauf auswirken. Diese Entwicklungen erschweren dieVorhersage von Niederschlägen und die Verfügbarkeit von sauberem Wasser. Zudem