Erfolgreiches Börsendebüt der Cherry AG an der Frankfurter Wertpapierbörse 

Börsendebüt markiert neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte von Cherry

Gesamtplatzierungsvolumen (einschließlich der vollständigen Aufstockungsoption und vorbehaltlich der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option) von 416 Millionen Euro, wovon 138 Mio. EUR an das Unternehmen gehen

Cherry wird den Nettoerlös zur Ausweitung des organischen Wachstums und zur Rückzahlung bestimmter ausstehender Verbindlichkeiten verwenden

Die Cherry AG (das "Unternehmen" und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "Cherry"), ein weltweiter Innovations- und Qualitätsführer in der Herstellung von mechanischen Premium-Gaming-Switches und Peripheriegeräten für Gaming, Office und Industrie sowie Healthcare- und Security-Anwendungen, hat heute ein erfolgreiches Debüt an der Frankfurter Börse gefeiert.Rolf Unterberger, CEO bei Cherry: "Wir sind stolz, diesen bedeutenden Meilenstein in unserer fast 70-jährigen Firmengeschichte erreicht zu haben. Das Börsendebüt markiert den Beginn eines spannenden neuen Kapitels bei Cherry."Die Aktien tragen die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CRRN9 und die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) A3CRRN.Aufgrund der deutlichen Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht alle Kaufangebote vollständig berücksichtigt werden. Kaufangebote von Privatanlegern machten 0,1 % des gesamten Angebotsvolumens aus und wurden vollständig berücksichtigt.