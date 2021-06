FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag etwas unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung war im Handelsverlauf erstmals seit einer Woche wieder unter 1,19 US-Dollar gefallen, konnte die Marke aber schnell zurückerobern. Am Mittag notierte der Euro bei 1,1905 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1910 Dollar festgesetzt.

Gesprächsthema am Markt war die jüngst gestiegene Verunsicherung der Anleger wegen der gefährlicheren Delta-Variante des Coronavirus, die die aktuelle Konjunkturerholung in Europa gefährdet. Zur Eindämmung der Delta-Variante haben nun Spanien und Portugal ihre Einreise-Regeln für Briten verschärft. Großbritannien verzeichnete wieder so viele neue Corona-Fälle wie zuletzt Ende Januar. Trotzdem stellte die Regierung für Mitte Juli weitreichende Lockerungen in Aussicht.