Schneider Electric schließt die Investition in Operation Technology, Inc. ("ETAP"), um die intelligente und grüne Elektrifizierung voranzutreiben

- Die Integration von erneuerbaren Energien, Microgrids, Brennstoffzellen undBatteriespeichertechnologien in das Stromnetz beschleunigt und verbessert- Den Weg für grüne Rechenzentren, belastbare Stromnetze, dekarbonisiertenTransport und Energieerzeugung bereitet- Die Investitionskosten für das Stromnetz um bis zu 20 % durch verbesserteKonstruktion und Leistung reduziert- Den ETAP-Betriebs als unabhängiger, softwareagnostischer Anbieter sicherstelltIm Anschluss an die Ankündigung vom 16. November 2020 gibt Schneider Electric,der weltweit führende Anbieter für die digitale Transformation desEnergiemanagements und der Automatisierung, den erfolgreichen Abschluss derTransaktion zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Operation Technology Inc.("ETAP") bekannt. ETAP wird innerhalb des Geschäftsbereichs Energiemanagementkonsolidiert.ETAP ist ein Unternehmen für Energiemanagement- und Engineering-Lösungen, dassich auf die Modellierung, Simulation, Auslegung, Planung, Überwachung,Steuerung, Bedienerschulung, Optimierung und Automatisierung von Energieanlagenspezialisiert hat. Die integrierte Digital-Twin-Plattform von ETAP bietet diebeste umfassende Suite von Unternehmenslösungen. Als einzige hocheffizienteSoftware ihrer Klasse ist ETAP seit über 35 Jahren Markt- und Technologieführerund bietet die umfassendsten und am häufigsten eingesetztenUnternehmenslösungen, auf die mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen - von derStromerzeugung, -übertragung und -verteilung über Industrie und Transport bishin zu Rechenzentren und Niederspannungsanlagen.Die ETAP-Investition vervollständigt das bestehende Software-Portfolio vonSchneider für elektrische Energiesysteme. Die Technologie wird in Schneiderseinzigartige Cloud-basierte Plattform für den Entwurf und den Betrieb vonunternehmenskritischen Stromversorgungssystemen integriert, dieherstellerunabhängige, softwaregesteuerte Lösungen für Modellierung, Entwurf,Echtzeit-Vorhersagesimulation und Betrieb verwendet. Dies wird dazu beitragen,den gesamten Lebenszyklus zu digitalisieren und einem breiteren Publikum undKundenstamm mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Ausfallsicherheit zu bieten.Globale Kunden und Partner in kritischen Prozess- und Hybridindustrien,Kraftwerken und Stromnetzen, Rechenzentren, Eisenbahnen und Flughäfen werden vonverbesserten Modellierungs-, Design- und vorausschauenden Wartungsfunktionenprofitieren, die eine bessere Integration von erneuerbaren Energien, Microgrids,