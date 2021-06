Schur Flexibles baut mit Übernahme der Termoplast S.r.L. recyclierbare Verpackungsinnovationen weiter aus

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - Mit Spezialisierung auf recyclierbare Folien ist die TermoplastS.r.L. einer der Vorreiter bei nachhaltiger Folienerzeugung in Europa. Die zu100 % recyclierbaren MDO-PE Filme überzeugen mit ausgezeichnetenVerarbeitungsmöglichkeiten in allen Druckverfahren und auch fürSpezialanwendungen für Industrieunternehmen, sowie die Lebensmittel-, Medizin-und Pharmaindustrie. Zudem setzt die Termoplast mit ihrem eigenenRecycling-Unternehmen bereits auf "Zero Waste" und Kreislaufwirtschaft in dereigenen Produktion und in der Aufbereitung von "Post Industrial Waste". DieSchur Flexibles Gruppe beschleunigt mit Termoplast den weiteren Ausbau derMarktposition in Italien." Die Termoplast ist eine ideale Ergänzung für unsere Schur FlexiblesUnternehmensgruppe. Sie ist im gesamten Produktionsprozess durchgängig aufNachhaltigkeit ausgerichtet. Von der Innovationsentwicklung über dasProduktsortiment bis hin zur Rückführung von Produktionsabfällen und derAufbereitung von Post-Industrial-Waste ist sie ein echtes Best-Practice derKreislaufwirtschaft. Wir freuen uns sehr, gemeinsam weiter am italienischenMarkt, aber auch in unseren Bestandsmärkten zu wachsen. Unser gemeinsamesPortfolio an recyclierbaren und ausgezeichnet weiterzuverarbeitendenVerpackungslösungen wie beispielsweise MDO-PE Filmen, ebnet den Weg fürnachhaltige Verpackungsinnovationen einer echten Kreislaufwirtschaft", erklärtCEO Michael Schernthaner.Top-Kompetenz: Geringste Materialstärke mit höchster Barrierefunktion undidealer Weiterverarbeitung auch bei 100 % Recycling-FolienDie Termoplast betreibt auf 26.500 Quadratmetern Produktionsfläche am Standortin Gambassi Terme / Florenz einen Maschinenpark mit modernsten undenergieeffizienten Anlagen für die Folienherstellung. Das umfangreicheProduktportfolio umfasst beispielsweise nachhaltige siegelfähige Folien,Barriere- und Hochbarrierefilme sowie abziehbare und wiederverschließbareFolien. Das Unternehmen setzt ganzheitlich auf Ressourceneffezienz: Dierecyclierbaren MDO-PE Filme erfüllen auch bei außergewöhnlich geringerMaterialstärke ausgezeichnete Barrierefunktionen undWeiterverarbeitungsmöglichkeiten. Der Schwerpunkt liegt dabei aufIndustrieunternehmen und Kunden des Lebensmittel-, sowie Medizin- undPharmasektors." Wir freuen uns sehr, durch diesen Zusammenschluss mit der Schur FlexiblesGruppe unsere bestehenden Kunden auf ihrem Weg in Europa begleiten zu können,aber auch unsere klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit weiter umsetzen zu können.In enger Zusammenarbeit unserer Forschungs- und Entwicklungsteams werden wir mit