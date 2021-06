Glänzende Augen sind heute bei allen Powercell-Anteilseignern zu sehen. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund vier Prozent. Aktuell kostet der Titel damit 22,34 EUR. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Die Bullen dürften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 21,41 EUR austariert. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Anleger, die bei Powercell eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Anleger, die mittel- und langfristig an Powercell glauben, sehen sich hier heute bestätigt.

Fazit: Sind das bei Powercell jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.