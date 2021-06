Enspryng (Satralizumab) von Chugai, von der Europäischen Kommission als erste subkutane Behandlung für zu Hause bei Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) zugelassen

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKYO: 4519) gab heute bekannt, dass Roche von der Europäischen Kommission die Marktzulassung für den pH-abhängig bindenden humanisierten monoklonalen Anti-IL-6-Rezeptor-Antikörper Enspryng (Satralizumab) erhalten hat. Dieser Antikörper wurde von Chugai als erste subkutane Behandlungsoption für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren entwickelt, die an einer auf Antikörper gegen Aquaporin-4 (AQP4-IgG) seropositiven Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (neuromyelitis optica spectrum disorder, NMOSD) leiden, und zwar als Monotherapie oder in Kombination mit einer immunsuppressiven Therapie (IST) leben. Enspryng ist die erste in der EU zugelassene Behandlung für Jugendliche ab 12 Jahren mit NMOSD.

„Wir freuen uns sehr, dass Enspryng nun in der EU als erste subkutane Behandlung für Menschen mit AQP4-IgG-seropositiver NMOSD zugelassen ist, mit der Möglichkeit, zu Hause behandelt zu werden“, sagte Chugais President und CEO Dr. Osamu Okuda. „Enspryng ist der erste zugelassene therapeutische Antikörper, für den unsere proprietäre Recycling-Antikörper-Technologie angewendet wurde. Wir sind zuversichtlich, dass Enspryng einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Behandlung von Menschen mit NMOSD leisten wird, indem es sich in ihren Alltag einfügt.“

Die Wirksamkeit und Sicherheit von Enspryng wurde in großen klinischen Studien untersucht, die repräsentativ für die reale Bevölkerung von Menschen mit NMOSD sind, einschließlich derer, die nur einen einzigen NMOSD-Anfall erlebt haben, und Jugendlicher. Die Zulassung durch die Europäische Kommission basiert auf den Ergebnissen zweier globaler klinischer Phase-III-Studien bei Menschen mit NMOSD: die SAkuraSky-Studie (NCT02028884) und die SAkuraStar-Studie (NCT02073279). In SAkuraSky wurde Enspryng in Kombination mit einer immunsuppressiven Grundbehandlung und in SAkuraStar als Monotherapie untersucht.

Enspryng wurde entwickelt, um NMOSD-Schübe zu verhindern, indem die Aktivierung der IL-6-Signalwege gehemmt wird, die ein entscheidender Einflussfaktor bei NMOSD ist. Enspryng ist derzeit in 54 Ländern zugelassen, darunter Japan, die USA und EU-Länder.

Die Auswirkungen auf die konsolidierten Finanzdaten von Chugai für das im Dezember 2021 endende Geschäftsjahr werden voraussichtlich unbedeutend sein.

*Die Selbstverabreichung ist in Japan derzeit nicht abgedeckt

**Subkutane Verabreichung in 2-wöchigen Abständen bis zur vierten Behandlungswoche und danach in 4-wöchigen Abständen

