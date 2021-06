TRU Precious Metals beruft erfahrenen Bergbaumanager Colin Sutherland, CPA, CA

Fredericton, New Brunswick – 29. Juni 2021 –TRU Precious Metals Corp. (TSXV:TRU; OTCQB:TRUIF; FWB:706) (“TRU” oder das “Unternehmen”) freut sich bekanntzugeben, dass es Colin Sutherland, CPA, CA in seinen Vorstand berufen hat. TRU hat nun 5 Vorstandsmitglieder, 3 davon sind unabhängig.

Herr Sutherland ist ein Chartered Professional Accountant mit über 20 Jahren Finanz- und Betriebserfahrung in der Bergbauindustrie mit Unternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Er hatte weltweit leitende Positionen inne, zur Zeit bei Magna Gold Corp. als Chief Financial Officer und Vorstandsmitglied und kürzlich bei Arizona Metals Corp., NQ Minerals Plc, Amarillo Gold Corporation und McEwen Mining Inc. Herr Sutherland hat mehrere M&A-, Eigenkapital- und Fremdkapitaltransaktionen geleitet und für Aktionäre einen erheblichen Wertzuwachs erzielt. Herr Sutherland hat einen Bachelor of Business Administration der Saint Francis Xavier University.

Zusammen mit seiner Ernennung zum Vorstandsmitglied des Unternehmens wurde Herr Sutherland auch in den Prüfungsausschuss des Unternehmens berufen, der nun vollständig aus unabhängigen Vorstandsmitgliedern besteht. Dies steht im Einklang mit der umfassenderen Verpflichtung des Unternehmens zu einer soliden Corporate Governance, zu dem TRU bereits zuvor einen Verhaltenskodex sowie eine Unternehmensrichtlinie zur Offenlegung verabschiedet hat.

Mitbegründer und CEO von TRU, Joel Freudman, kommentierte: „Colin ist eine hervorragende Ergänzung für unseren bestehenden Vorstand, da er erwiesene und relevante Bergbauerfahrung, fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte für natürliche Ressourcen und einen Hintergrund in der Buchhaltung mitbringt. Wir glauben, dass Colins Erfahrung und seine Verbindungen unsere Strategie, unseren Aktionären durch gute Governance, operative Exzellenz und verstärkte Marktpräsenz einen Mehrwert zu bieten, weiter unterstützen wird.”

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einem Vorstandsmitglied, einem leitenden Angestellten und einem Mitarbeiter gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens und vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung insgesamt 280.000 Anreiz-Aktienoptionen (die „Optionen“) gewährt hat. Diese Optionen haben einen Ausübungspreis von jeweils 0,34 Dollar bei einer Laufzeit von 3 Jahren und sind sofort zur Ausübung freigegeben.